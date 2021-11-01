Soylu: "Kim ne yalan söylerse söylesin, kim ne dezenformasyon yaparsa yapsın sonuç alamaz" - Haberler
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Soylu: "Kim ne yalan söylerse söylesin, kim ne dezenformasyon yaparsa yapsın sonuç alamaz"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

AFAD İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Afad İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (2)

Soylu: Kim ne yalan söylerse söylesin, kim ne dezenformasyon yaparsa yapsın sonuç alamaz

Soylu: Kim ne yalan söylerse söylesin, kim ne dezenformasyon yaparsa yapsın sonuç alamaz

Soylu: Kim ne yalan söylerse söylesin, kim ne dezenformasyon yaparsa yapsın sonuç alamaz

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
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