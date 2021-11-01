Soylu: "Kim ne yalan söylerse söylesin, kim ne dezenformasyon yaparsa yapsın sonuç alamaz"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
AFAD İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Afad İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (2)