Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri Stantlardaki ürünler Vatandaşların stantları gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aşıklar ile sohbet etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stantları gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman...
ARDAHAN (AA) - Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri
Stantlardaki ürünler
Vatandaşların stantları gezmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aşıklar ile sohbet etmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stantları gezmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun peynir kesmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaz güzellik yarışmasında kaz beğendi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı.