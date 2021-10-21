Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı - Haberler
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Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri Stantlardaki ürünler Vatandaşların stantları gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aşıklar ile sohbet etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stantları gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman...

ARDAHAN (AA) - Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri

Stantlardaki ürünler

Vatandaşların stantları gezmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aşıklar ile sohbet etmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stantları gezmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun peynir kesmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaz güzellik yarışmasında kaz beğendi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı

Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı

Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı

Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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