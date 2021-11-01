Soylu: "Açık kapı hem devlet kapısıdır aynı zamanda gönül kapısıdır" - Haberler
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Soylu: "Açık kapı hem devlet kapısıdır aynı zamanda gönül kapısıdır"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"na katıldı.

Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"na katıldı. (3)

Soylu: Açık kapı hem devlet kapısıdır aynı zamanda gönül kapısıdır

Soylu: Açık kapı hem devlet kapısıdır aynı zamanda gönül kapısıdır

Soylu: Açık kapı hem devlet kapısıdır aynı zamanda gönül kapısıdır

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
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