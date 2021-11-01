Soylu: "Açık kapı hem devlet kapısıdır aynı zamanda gönül kapısıdır"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"na katıldı.
Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"na katıldı. (3)