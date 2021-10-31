Soylu: "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" - Haberler
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Soylu: "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5"

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Muş İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

MUŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Muş İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. (4)

"Biz İnsansız Hava Aracından ATAK Helikopterlerine kadar, dünyanın en büyük barajlarından dünyanın en büyük havalimanlarına kadar her şeyi onların inadına başarıyoruz. Bundan sonrasını da AK Parti başaracak, bu kadrolar başaracak ve Cumhur İttifakı başaracak"

"Bu ayda geçen ayda ondan sonraki ayda CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5."

Soylu: CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5

Soylu: CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5

Soylu: CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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