Soylu: "Bundan 5 yıl önce Tunceli'nin dağlarında 570 terörist vardı. Şimdi 21 kaldı"
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şarkıya eşlik etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Tunceli Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu.
TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şarkıya eşlik etmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Tunceli Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu. (1)