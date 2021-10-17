Soylu: 'Bundan 5 yıl önce Tunceli'nin dağlarında 570 terörist vardı. Şimdi 21 kaldı' - Haberler
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Soylu: "Bundan 5 yıl önce Tunceli'nin dağlarında 570 terörist vardı. Şimdi 21 kaldı"

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şarkıya eşlik etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Tunceli Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu.

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şarkıya eşlik etmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Tunceli Teşkilat Akademisi Programı'nda konuştu. (1)

Soylu: Bundan 5 yıl önce Tunceli'nin dağlarında 570 terörist vardı. Şimdi 21 kaldı

Soylu: Bundan 5 yıl önce Tunceli'nin dağlarında 570 terörist vardı. Şimdi 21 kaldı

Soylu: Bundan 5 yıl önce Tunceli'nin dağlarında 570 terörist vardı. Şimdi 21 kaldı

Soylu:
AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Soylu: 'Bundan 5 yıl önce Tunceli'nin dağlarında 570 terörist vardı. Şimdi 21 kaldı' - Haberler
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