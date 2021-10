Söylenti: Yeni Splinter Cell Oyunu Yapım Aşamasında

İddiaya göre, Ubisoft yıllar sonra yeni bir Splinter Cell oyunu projesine yeşil ışık yaktı.

VGC'nin projeye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Ubisoft'un oyun markalarını VR ve mobil platformlara taşıyacağını açıklamasının ardından gelen tepkilere karşı hayranların gönlünü almak için yeni bir Tom Clancy's Splinter Cell oyununun yapımına başlandı.

Söz konusu haber de, projeyi hangi stüdyonun hazırladığı ile ilgili net bir bilgi olmadığı ancak Ubisoft'un planları hakkında bilgi sahibi iki kaynağın yeni Splinter Cell oyununun Ubisoft'un Montreal'de yer alan geleneksel stüdyoları dışında geliştirildiğini belirttiği yazıyor. Yine aynı kaynaklar, Splinter Cell projesinin henüz geliştirme sürecinin başlarında olduğunu fakat resmi duyurunun önümüzdeki yıl yapılması ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

Tom Clancy markası altında geliştirilen gizlilik türündeki Splinter Cell serisi, ABD hükümetinin "The Third Echelo" adlı bölümünde çalışan Sam Fisher adlı bir ajanın hikayesini konu ediniyor. Serinin en son çıkan oyunu 2013'teki Splinter Cell: Blacklist adlı yapımdı ve yaklaşık 8 yıldır bu markaya ait yeni bir oyun duyurulmadı. Bu, 2002'de başlayan seri için oyun çıkmayan en uzun ara anlamına gelmiyor. Sam Fisher her ne kadar Ubisoft'un Tom Clancy's markasıyla çıkardığı diğer oyunlara eklense de, Splinter Cell serisi uzunca bir süredir sessizliğe gömülmüştü.

Ubisoft geçen yıl ise Facebook ile işbirliğine giderek VR'a özel bir Splinter Cell oyunu duyurmuştu fakat bu oyun serinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

