Soyguncu, kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı (2)

ANTALYA (DHA) - SUSTURUCULU TABANCA KULLANMIŞ

Antalya'da kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan saldırganın, soygun sonrası taksiyle olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Yapılan incelemede, soyguncunun susturuculu tabanca kullandığı, bu nedenle olay sırasında silah sesi duyulmadığı belirtildi. Polis, soyguncunun bindiği taksiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Abuzer Atakan Gür'ün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.