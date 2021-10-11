ANKARA (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Johannes Wimmer'i makamında ağırladı. Kültürel ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesini odağına alan görüşmede Başkan Tunç Soyer "İzmir'de Avusturya Günleri yapabiliriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avusturya Büyükelçisi Dr. Johannes Wimmer ve Avusturya İzmir Fahri Konsolosu Ülkü Caner'i makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Büyükelçi Wimmer, İzmir'in köklü tarihine ve kültürel yapısına vurgu yaparken Başkan Tunç Soyer de bu kentte yaşamaktan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapmaktan gurur duyduğunu belirterek "İzmirliler için çalışmak bir ayrıcalık" dedi.

"İzmir'de Avusturya Günleri yaparız"

Başkan Soyer, kentler arası diplomasinin yeniden canlandırılması gerektiğini aktarırken, "Pandemi sonrasında ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kültür ile başlayabiliriz. Çünkü bu şekilde ekonomik ilişkiler de güçlenecektir" dedi. Wimmer de kardeş kent çalışması başlatabileceklerini vurgulayarak "İzmir'de 20 Avusturyalı firma bulunuyor. Halihazırda ilişkilerimiz var ama daha fazla geliştirebiliriz" dedi. Başkan Soyer bunun üzerine "İzmir'de Avusturya Günleri yapabiliriz. Graz'da da karşılığı yapılır" önerisinde bulundu.

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