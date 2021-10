Soyer: "İzmir Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da Türkiye'ye ışık tutacak"

İZMİR (Habermetre) - İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı gece de büyük coşkuyla kutlandı. On binlerce İzmirlinin katıldığı kortejde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı, fener alayının ardından sevilen sanatçı Sıla sahne aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirliye "Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bütün Türkiye'ye ışık tutacak. Türkiye'nin her yerinde çiçekler açacak. Hepinizi çok seviyorum, bayramımız kutlu olsun" diye seslendi.

Cumhuriyet'in kenti İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kentin tüm ilçeleri ve mahallelerine yayılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Gündoğdu Meydanı'na kadar süren fener alayı ve sanatçı Sıla konseriyle son buldu. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile eşi Aslı Kayalar, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, bürokratlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, odalar ve derneklerin başkanları ile temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Başkan Soyer, kortej sırasında sık sık yurttaşları selamladı ve bayramlarını kutladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çaldığı marşlara eşlik eden İzmirliler 350 metrelik Türk bayrağını gururla taşıdı.

Soyer: "Bayramımız kutlu olsun"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu, Sıla'nın sahne almasıyla daha da arttı. Sıla, "Bu güzel günü evde, memlekette sizlerle kutluyor olmak çok onur verici. Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Başkan Soyer'i sahnede alkışlarla karşıladı. Soyer, "Cumhuriyet'in yıkılmaz kalesi İzmir… Güzel İzmir'in güzel insanları. Şahane bir akşam, en büyük bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına adım adım yaklaşırken Cumhuriyet'i korumayı, değerlerine sahip çıkmayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Umudumuz büyük, biliyoruz ki kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bütün Türkiye'ye ışık tutacak. Türkiye'nin her yerinde çiçekler açacak. Hepinizi çok seviyorum, bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Soyer, Sıla ile birlikte Türk Bayrağı sallayarak İzmirlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

