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Sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişiye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişiye gözaltı

Gazaintep'te sosyal medyadan DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yapan 3 kişi operasyonla yakalandıGaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sosyal medya platformları üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör...

Gazaintep'te sosyal medyadan Deaş ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yapan 3 kişi operasyonla yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sosyal medya platformları üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 3 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. Başarılı operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet toplatma kararı bulunan kitap, 4 adet dijital ele geçirildi. - GAZİANTEP

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