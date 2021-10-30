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Sosyal medyadan muz paylaşımı yapan 8 Suriye uyruklu şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de, bir sokak röportajı sonrası sosyal medyada muz paylaşımı yaptığı öne sürülen 8 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de, bir sokak röportajı sonrası sosyal medyada muz paylaşımı yaptığı öne sürülen 8 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı. Provokatif paylaşım yaptıkları belirlenen şahıslar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında, "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduklarını tespit etti. Ekipler, hemen operasyon düzenledi. 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişi yakalandı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

Sosyal medyadan muz paylaşımı yapan 8 Suriye uyruklu şahıs yakalandı

Sosyal medyadan muz paylaşımı yapan 8 Suriye uyruklu şahıs yakalandı

Sosyal medyadan muz paylaşımı yapan 8 Suriye uyruklu şahıs yakalandı

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