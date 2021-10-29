SOSYAL MEDYADA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ İLE YANINDAKİ 2 ARKADAŞI TUTUKLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ İLE YANINDAKİ 2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da sosyal medya tartıştığı halasının oğlunu pompalı tüfekle vuran Tufan D. ile yanındaki arkadaşları Seyit D. ile Erol B. polis tarafından yakalandı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da sosyal medya tartıştığı halasının oğlunu pompalı tüfekle vuran Tufan D. ile yanındaki arkadaşları Seyit D. ile Erol B. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Ekim gecesi Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Tufan D., husumetli olduğu kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tufan D., tartışma sırasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği kuzeninin evine gitti. Emir Ö. dışarı çıkınca Tufan D. tüfekle ateş etti. Bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapan Emir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. O anlar yayına yansıdı.

Emir Ö. çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Tufan D. ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşları Seyit D. ile Erol B., polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alına şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ İLE YANINDAKİ 2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ İLE YANINDAKİ 2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ İLE YANINDAKİ 2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ İLE YANINDAKİ 2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ İLE YANINDAKİ 2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

SOSYAL MEDYADA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ İLE YANINDAKİ 2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şebnem Şirin'in teyzesinden yürek dağlayan paylaşım: Ne olur son bir konuşmaya gitmeyin

Şebnem Şirin'in teyzesinden yürek dağlayan paylaşım: Ne olur son bir konuşmaya gitmeyin

 Son dakika haber... Pakistan'daki protestolarda dünden bu yana yaşamını yitiren polislerin sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haber... Pakistan'daki protestolarda dünden bu yana yaşamını yitiren polislerin sayısı 5'e yükseldi

 KEDİ BESLEMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI; CESEDİNİ KARDEŞİ YAN BİNADA BULDU

KEDİ BESLEMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI; CESEDİNİ KARDEŞİ YAN BİNADA BULDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title