SOSYAL MEDYADA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ İLE YANINDAKİ 2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da sosyal medya tartıştığı halasının oğlunu pompalı tüfekle vuran Tufan D. ile yanındaki arkadaşları Seyit D. ile Erol B. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Ekim gecesi Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Tufan D., husumetli olduğu kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tufan D., tartışma sırasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği kuzeninin evine gitti. Emir Ö. dışarı çıkınca Tufan D. tüfekle ateş etti. Bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapan Emir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. O anlar yayına yansıdı.

Emir Ö. çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Tufan D. ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşları Seyit D. ile Erol B., polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alına şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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