SOSYAL MEDYA FENOMENİ RUS POLİNA, EDİRNELİ KEREM İLE NİKAH MASASINA OTURDU - Haberler
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SOSYAL MEDYA FENOMENİ RUS POLİNA, EDİRNELİ KEREM İLE NİKAH MASASINA OTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de binlerce takipçisiyle tanınan sosyal medya fenomeni Rus asıllı Polina Chursanova (25), 4 yıl önce Amerika'da tanıştığı iş insanı Kerem Arseven (31) ile Edirne'de evlendi.

EDİRNE (DHA) - TÜRKİYE'de binlerce takipçisiyle tanınan sosyal medya fenomeni Rus asıllı Polina Chursanova (25), 4 yıl önce Amerika'da tanıştığı iş insanı Kerem Arseven (31) ile Edirne'de evlendi.

Sosyal medya platformu Instagram'da 574 bin takipçisi bulunan, Polina Chursanova, Edirneli iş insanı Kerem Arseven ile 4 yıl önce Amerika'nın New York şehrinde tanıştı. Babası Türk, annesi ise Rus olan Chursanova, sosyal medya hesabındaki yüksek etkileşim nedeniyle Arseven ile iş birliği yapmaya karar verdi. İkilinin iş ilişkisi aşka dönüştü. Amerika'daki iş hayatına devam eden Arseven ile Chursanova 4 yılın sonunda evlenmeye karar verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre evliliklerini erteleyen çift, Arseven'in memleketi Edirne'de hayatlarını birleştirdi. Belediye Başkanlığı bahçesinde nikah masasına oturan çift, bir ömür yaşama 'evet' dedi.

'BİRBİRİMİZİ HİÇ BIRAKMADIK'

4 yıl önce iş birliği nedeniyle tanıştıklarını ve birbirlerini hiç bırakmadıklarını söyleyen Kerem Arseven, "Amerika'daki şirketimin iş birlikleri sayesinde tanıştık 4 yıl önce ve bu 4 yıl boyunca birbirimize bağlılığımız arttı. O gün bugün de birbirimizi bırakmadık, bugün de evlendik. Geçen yıl New York'tan Türkiye'ye taşındık. Buraya taşınmadan önce zaten evlenmeye karar vermiştik. Covid kaynaklı biraz erteledik ama bugün artık birlikteliğimiz evlilik seviyesine geçti" dedi.

İlişkilerinin başlamasının ardından kendisinin de Amerika'ya taşındığını söyleyen Polina Chursanova da, "Ben Türkiye'de büyüdüm. 4 yıl önce Kerem'le tanıştık ve ilişkimiz git- gel bir süre devam etti. Sonra ben de Amerika'ya taşındım derken şu anda Edirne'de 'evet' dedik. Şu anda Instagram iş birliklerim de devam ediyor. Çok mutluyum" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ RUS POLİNA, EDİRNELİ KEREM İLE NİKAH MASASINA OTURDU

SOSYAL MEDYA FENOMENİ RUS POLİNA, EDİRNELİ KEREM İLE NİKAH MASASINA OTURDU

SOSYAL MEDYA FENOMENİ RUS POLİNA, EDİRNELİ KEREM İLE NİKAH MASASINA OTURDU

SOSYAL MEDYA FENOMENİ RUS POLİNA, EDİRNELİ KEREM İLE NİKAH MASASINA OTURDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SOSYAL MEDYA FENOMENİ RUS POLİNA, EDİRNELİ KEREM İLE NİKAH MASASINA OTURDU - Haberler
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