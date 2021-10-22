Sosyal medya fenomeni Pucca'ya 5 ay 18 gün hapis cezası

Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için hukuk mücadelesi başlatıyor

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz."