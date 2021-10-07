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"Sosyal Medya Çökünce Ailem Olduğunu Farkettim"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Bazı popüler sosyal medya platformlarının saatlerce kapalı kalması üzerine gözler bir kez daha sosyal medya bağımlılığına çevrildi.

Bazı popüler sosyal medya platformlarının saatlerce kapalı kalması üzerine gözler bir kez daha sosyal medya bağımlılığına çevrildi. Uzmanlar bağımlılığın artık hastalık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Halk ise kesintilerin olduğu saatlerde panik yaşadıklarını anlattı

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Haber: 'Sosyal Medya Çökünce Ailem Olduğunu Farkettim' - Haberler
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