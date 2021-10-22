'Sosyal medya' cinayeti şüphelisi adliyede (2) - Haberler
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'Sosyal medya' cinayeti şüphelisi adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
'Sosyal medya' cinayeti şüphelisi adliyede (2)

TUTUKLANDIAntalya'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk'ü balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldüren Yiğit Ahmet Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI

Antalya'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk'ü balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldüren Yiğit Ahmet Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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