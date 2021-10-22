'Sosyal medya' cinayeti şüphelisi adliyede (2)
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TUTUKLANDIAntalya'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk'ü balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldüren Yiğit Ahmet Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI
Antalya'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk'ü balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldüren Yiğit Ahmet Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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