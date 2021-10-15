Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdam edilecekler için 2021 yılı 2. dönem tercih işlemleri başlıyor.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2021 Yılı II. Dönem tercih işlemleri başlıyor.

Hak sahipleri tercihlerini www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden 18 Ekim 2021-27 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri 27 Ekim 2021 gecesi, saat 23: 59'da sona erecektir.

Hak sahiplerince E-Devlet Kapısı kullanılarak www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin E-Devlet Kapısı'na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. E-Devlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek şifre almaları gerekmektedir.

Hak sahipleri tercih kılavuzuna Bakanlığımız internet sayfasından (kılavuzu indirmek için tıklayın) ve e-Devlet Kapısını kullanılarak www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

İlgililere duyurulur.

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