Sosyal Altyapı Paketinde Vergi Bilmecesi

Demokrat Parti'de sosyal altyapı paketi tartışmasında önemli bir nokta da şirketlere yönelik vergilerin artıp artmayacağı. Arizona Senatörü Sinema'nın vergi artışına karşı olduğunun mesajını vermesi sosyal altyapı paketiyle ilgili parti içindeki müzakereleri daha da uzatacak gibi görünüyor

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