Sorunlarının çözümüne yönelik rapor hazırlayacakları görme engellilere ışık olacaklar

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği iş birliğiyle kurulan "Görme Engellilerde Bağımsız Yaşam ve Erişilebilirlik Platformu" söz konusu bireylerin sorunlarının çözümüne yönelik rapor hazırlayacak.

Görme Engellilerde Bağımsız Yaşam ve Erişilebilirlik Çalışma Grubu Koordinatörü İbrahim Elibal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik oluşturduğumuz Görme Engellilerde Bağımsız Yaşam ve Erişilebilirlik Platformu ile 'engelsiz erişim' bakış açısına sahip bütün ilgililerin görüş ve önerileri bir araya getirilecek." dedi.

Bu sayede görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çözümlerin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını vurgulayan Elibal şöyle devam etti:

"Platform kapsamında çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan biri de görme engelli vatandaşlarımızın internete erişim, üretim ve istihdam süreci ile kültürel ve sanatsal hayata erişimini kolaylaştırmaya yönelik ilgililerin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla oluşturduğumuz açık uçlu anket çalışması. Anketin ardından Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve Eğitimde Görme Engelliler Derneğinin iş birliği, konuya hassasiyet gösteren tüm sorumlu katılımcıların desteğiyle çalışma hazırlanacak. Bu çalışma ile görme engellilere yönelik halihazırda gerçekleştirilen hizmetler, uygulamalar bağlamında mevcut durum tespit edilmeye çalışılırken önümüzdeki süreçte gerçekleştirilebileceği değerlendirilen düzenlemeler, faaliyetler ekseninde görüş ve öneriler belirlenmeye çalışılacak."

Elibal, ankete Derneğin "https://www.eged.org/bb2021" internet adresinden iştirak edilebileceğini söyledi.

"Engellilerin erişim hakları ve bu yöndeki talepleri kamuoyuna duyurulacak"

Platformun çalışma grubu koordinatörlerinden Nur Banu Öztürel de anketin ardından bu alanda çalışan akademisyenler, STK temsilcileri, ilgili kurum, kuruluş çalışanları ve görme engellilerin kullanımına uyumlanmış araç-gereç üreten firmaların AR-GE birimleri gibi farklı disiplinlerden bireylerin görüş, değerlendirme ve çözüm önerilerini kapsayan "Görme Engellilerde Bağımsız Yaşam ve Erişilebilirlik Sorunlarının Çözümüne Yönelik Rapor" hazırlanacağını dile getirdi.

Öztürel, raporla, görme engellilere yönelik bağımsız yaşam ve erişilebilirlik sembollerinin hayata geçirilmesi ve farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Raporun 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Öztürel, görme engellilerin hak ve özgürlük temelli erişim hakları ve bu yöndeki taleplerinin kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Açık uçlu anketle alanında uzman bireylerin, engelsiz erişim çalışmalarını güçlendirmesini amaçladıklarını vurgulayan Öztürel'in verdiği bilgiye göre katılımcılar, Web ve Uygulamaların Erişilebilirliği konusu için "https://forms.gle/EMDAwb3nbsmgyR2p9", Kültürel ve Sanatsal Hayata Erişim konusu için "https://forms.gle/KHap2k9fafksNaMKA", Eğitimde Erişilebilirlik konusu için "https://forms.gle/iXc9nmpcmiSrdZNj9", Sosyal Hayata Katılım ve Yerel Yönetimler konusu için "https://forms.gle/8tDMGCANwSmu2o6CA", Günlük Hayatta ve Evde Kullanılan Araç-Gereçlerin Erişilebilirliği konusu için "https://forms.gle/HpebnoNFCKsa9XtU6", Üretim ve İstihdam Sürecine Erişim konusu için de "https://forms.gle/2xvXSbVokzm7XEiq9" adreslerinden ankete iştirak edebilecek.

Ankete 12 Ekim'e kadar katılım sağlanabileceğini bildiren Öztürel, "Öte yandan, katılımcılara sunduğumuz 6 bölümün dışında 'erişilebilirlik' hakkında farklı görüş ve öneri eklemek isteyenler de önerilerini 'beyazbaston2021@gmail.com' adresinden bizlere iletebilir." ifadesini kullandı.