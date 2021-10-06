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Sorunlar çözülüyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Sorunlar çözülüyor

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çözüm Birimi ekipleri, şehir genelinde onarım çalışmalarını sürdürüyor.

OSMANİYE (Habermetre) - Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çözüm Birimi ekipleri, şehir genelinde onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Daha yaşanabilir bir Giresun için çalışan ekipler tarafından; Hacımiktat Mahallesi Güç Sokak'ta parke tamiratı, Hacısiyam Mahallesi Şepboy Sokak'ta kaldırım tamiratı, Hacısiyam Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırım tamiratı, Hacıhüseyin Mahallesi General Nuri Erkan Caddesi ve Osmaniye Mahallesi Ateş Sokak'ta parke tamiratı, Nizamiye Mahallesi Göksüz Sokak'ta duvar tamiratı, Teyyaredüzü Mahallesi 193 Nolu Sokak'ta kaldırım tamiratı, Gemilerçekeği Mahallesi Botanik Bahçede çevre düzenlemesi, Teyyaredüzü Mahallesi Boztekke Caddesi'nde engelli rampası yapımı, Çınarlar Mahallesi Sokakbaşı Caddesi'nde park alanı çevre düzenlemesi ve şehir genelinde soğuk asfalt yama çalışması gerçekleştiriliyor.

Çözüm Birimi yetkilileri, aciliyet sırasına göre programlandırma yapıldığını belirterek, mahalle ayrımı gözetmeksizin çalışma yapıldığını dile getirdi.

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