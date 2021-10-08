Sorgun Kaymakamı Kazar, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti - Haberler
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Sorgun Kaymakamı Kazar, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Sorgun Kaymakamı Kazar, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen kursları ziyaret etti.

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen kursları ziyaret etti.

Kazar ziyarette, "Hayat Boyu Öğrenme Projesi" kapsamında açılan kurslarla ilgili HEM Müdürü Veysel Koçak'tan bilgi aldı.

Halk eğitim kurslarının önemli olduğunu belirten Kazar, "Halk eğitimi merkezleri tarafından açılan bu kurslarımız sayesinde insanlarımız hem yeni meslekler öğreniyor, hem de ürettikleri ürünlerin satışından aile bütçesine katkıda bulunuyor." dedi.

Koçak da çini, 2020-2021 eğitim döneminde cam işleme, bakır işleme, bilgisayar, aşçılık, giyim, halk oyunları, İngilizce gibi 78 dalda 307 kurs açıldığını ve bu kurslara 5 bin 535 kişinin katıldığını belirtti.

???????Kursları gezen Kazar, yapılan çalışmaları inceleyerek, kursiyerlerle sohbet etti.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri
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