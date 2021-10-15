Sorgun'da Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde kütüphane açıldı - Haberler
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Sorgun'da Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde kütüphane açıldı

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Sorgun'da Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde kütüphane açıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, İmam Hatip Mezunları Derneği (ÖNDER) tarafından yaptırılan kütüphane, törenle hizmete sunuldu.

SORGUN, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, İmam Hatip Mezunları Derneği (ÖNDER) tarafından yaptırılan kütüphane, törenle hizmete sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, kütüphanelerin bilginin saklanması, sistematik hale getirilmesi ve bireylere sunulması açısından oldukça önemli işlevlere sahip olduğunu belirtti.

İnsan hayatına çok önemli dokunuşlar yapıp, bireyi ve toplumu yönlendirme potansiyeli taşıyan kütüphanelerin, öneminin tartışılamayacağını ifade eden Öcal, "Eğitimde kitabın ve kitap okuma alışkanlığının önemi büyüktür. Kitaplarla arkadaş olarak büyüyen bir nesil gelecekte ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. Kütüphanemizin zenginleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kütüphanelerin hayatımızda daha fazla yer etmesi temennisiyle okulumuza, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

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Sorgun'da Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde kütüphane açıldı

Sorgun'da Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde kütüphane açıldı

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri
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