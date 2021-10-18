Sorgun'da okul servisi sürücülerine ilk yardım ve trafik eğitimi

SORGUN, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde taşımalı eğitim servis sürücülerine ilk yardım ve trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

Sorgun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'ndaki eğitime, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora, trafik polisi Habib Karaoğlu, Dr. Medine Palabıyık ve servis sürücüleri katıldı.

Trafik kuralları hakkında Habib Karaoğlu bilgilendirmede bulunurken, Dr. Medine Palabıyık da temel yaşam desteği, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, kanamalar, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, donma, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, boğulma gibi konularda ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi verdi.????