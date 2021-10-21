Sorgun'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları
AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Yozgat'ta Sorgun Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Sorgun Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın ana temasının "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olduğunu söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Mevlid-i Nebi Haftası konulu sinevizyon gösterisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt'un "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konferansı ile devam eden program, ilahilerle sona erdi.
AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri