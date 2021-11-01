Sorgun'da kaybolan alzaymır hastası bulundu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün kaybolan alzaymır hastası 68 yaşındaki Y.S. bulundu.

Alınan bilgiye göre yakınları tarafından Sorgun ilçe Emniyet Müdürlüğüne alzaymır hastası Y.S.nin kayıp olduğu bildirildi.

Kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Y.S'yi Yeni Çeltek Kömür İşletmesi göleti kenarında bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Y.S. ailesine teslim edildi.

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