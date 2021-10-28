Sorgun'da 13 ekmek fırını işletmecisine "Sorgun yağlısı" üretim yetki belgesi verildi

SORGUN, YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi, şubat ayında Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alan Sorgun yağlısını tanıtarak, üretim yapacak fırınlara da yetki belgesi verdi.

Üçtepeler Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, birçok il ve ilçenin yöresine ait tescil edilmiş bir ürünü bulunduğunu belirterek, "Sorgun yağlısı da ilçemiz adına coğrafi işaret belgesi almıştır. Bu belge ilçemizin tanıtımı açısında büyük önem taşımaktadır." dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de Sorgun'un herkes tarafından tanınan ve bilinen bazı ürünlerine patent alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını söyledi.

Daha önce Kınalıhasan isim hakkı ve Kerkenes için marka tescili aldıklarını dile getiren Ekinci, "Bir yere ziyarete gittiğimizde 'ne götürelim' diye düşünüyoruz. Çoğumuz da Sorgun yağlısını götürüyoruz. Uzaktaki yakınlarımız da genelde bizden Sorgun yağlısı ister. Şimdi bunun patentini aldık. Bundan böyle özel hediyelik kutular içerisinde dostlarımıza Sorgun yağlısı götürebileceğiz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından 13 fırın işletmecisine Sorgun yağlısı üretim yetki belgesi verildi.

Törene Sorgun Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, daire müdürleri, STK temsilcileri ve bazı ekmek fırını işletmecileri katıldı.

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