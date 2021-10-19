SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI - Haberler
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SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, yaklaşık 5 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, yaklaşık 5 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Seyit Mahallesi Afşar Sokak'ta bugün saat 10.30 sıralarında yaklaşık 5 metre derinlikteki sondaj kuyusundan gelen köpek sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, köpeğin düştüğü sondaj kuyusunun dar olması nedeniyle kurtarma çalışması için iş makinesi istedi. İş makinesiyle sondaj kuyusunun hemen bitişiğine 5 metrelik çukur açıldı.

Merdivenle çukura inen itfaiye eri, kazmayla köpeğin bulunduğu yere delik açarak yavru köpeği kurtardı. Yağmurun da etkisiyle bitkin düşen yavru köpek, tedavisi için Bolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan hastanesine götürüldü.

SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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