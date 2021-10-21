Sonbahar güzelliği

ÖZALP, VAN (AA) - Sarı rengin farklı tonlarındaki ağaçlar

Koyun sürüsü

Sararmış bitti örtüsü VAN - Van'ın Özalp ilçesinde dere kenarlarında ve kırsal köylerde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının aldığı renk cümbüşü doyumsuz manzara oluşturdu.

Van'ın Özalp ilçesinde kırsal köylerde ve ovalarda bulunan dere ve akarsuların her iki tarafında bulunan kavak, sedir ve meyve ağaçları sonbaharla birlikte büründükleri sarı, yeşil, pembe renkleriyle doyumsuz manzara oluşturuyor.

İlçede bulunan ova ve dere kenarlarında yer alan ağaçların sonbahar ile birlikte renk cümbüşü ve manzarası havadan görüntülendi.

Kırsal köylerde sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşilden pembe ve sarıya dönen renkleri barındıran ağaçlar göze hoş gelen manzara oluşturdu.