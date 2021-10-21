Sonbahar güzelliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sonbahar güzelliği

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Sarı rengin farklı tonlarındaki ağaçlar Koyun sürüsü Sararmış bitti örtüsü VAN - Van'ın Özalp ilçesinde dere kenarlarında ve kırsal köylerde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının aldığı renk cümbüşü doyumsuz manzara oluşturdu.

ÖZALP, VAN (AA) - Sarı rengin farklı tonlarındaki ağaçlar

Koyun sürüsü

Sararmış bitti örtüsü VAN - Van'ın Özalp ilçesinde dere kenarlarında ve kırsal köylerde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının aldığı renk cümbüşü doyumsuz manzara oluşturdu.

Van'ın Özalp ilçesinde kırsal köylerde ve ovalarda bulunan dere ve akarsuların her iki tarafında bulunan kavak, sedir ve meyve ağaçları sonbaharla birlikte büründükleri sarı, yeşil, pembe renkleriyle doyumsuz manzara oluşturuyor.

İlçede bulunan ova ve dere kenarlarında yer alan ağaçların sonbahar ile birlikte renk cümbüşü ve manzarası havadan görüntülendi.

Kırsal köylerde sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşilden pembe ve sarıya dönen renkleri barındıran ağaçlar göze hoş gelen manzara oluşturdu.

Sonbahar güzelliği

Sonbahar güzelliği

Sonbahar güzelliği

Sonbahar güzelliği
AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
Van, 3.8 ve 4.1 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı

Van, 3.8 ve 4.1 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title