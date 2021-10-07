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Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre AYDIN'ın Köşk ilçesinde tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile çarpıp karşı şeride savrulan otomobile su tankeri çarptı.

AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Köşk ilçesinde tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile çarpıp karşı şeride savrulan otomobile su tankeri çarptı. Kazada tankerin çarptığı otomobilin sürücüsü Fehmi Can Karabudak (28) annesi Gülser Karabudak (50) öldü. Diğer otomobildeki Münire Eraydın İse yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Beyköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Köşk'ten Aydın'ın Efeler ilçesi yönüne giden Fehmi Can Karabudak yönetimindeki 09 ABY 792 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolsüz tali yoldan ana yola çıkan Nadir Eraydın yönetimindeki 09 AH 281 plakalı otomobile çarpıp karşı şeride savruldu. Karşı yönden gelen Engin Yaz yönetimindeki 31 EG 642 plakalı su tankeri savrulan otomobile çarptı. Tanker, önünde sürüklediği otomobille birlikte şarampole devrildi.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tankerin sürüklediği otomobilin sürücüsü Fehmi Can Karabudak ile yanındaki annesi Gülser Karabudak yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü Eraydın'ın eşi Münire Eraydın ise yaralandı. Münire Eraydın, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren anne ve oğlunun cansız bedenleri jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Kazada ölen Fehmi Can Karabudak ile annesinin, çalıştıkları jant fabrikasına gitmek için yola çıktıkları belirtildi

Jandarma, kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü Nadir Eraydın'ı gözaltına aldı.

Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ

Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ

Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ

Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ

Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ

Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ

Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ

Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ

Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ

Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ

Son dakika haber | ZİNCİRLEME KAZADA SÜRÜCÜ VE ANNESİ ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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