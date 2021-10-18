Son dakika! Zeytinburnu'nda inşaatta çıkan yangın söndürüldü

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Site Yolu Sokak'ta bulunan ve yapımı devam eden 4 katlı iş merkezindeki plastik atık ve paletler henüz belirlenmeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik yoğunluğu nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çeken ekipler, yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.