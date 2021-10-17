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Son dakika haber | Yürüyüşe çıkan ailesinin yanında otomobil çarpan bisikletli çocuk öldü

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kayseri'de yürüyüşe çıkan ailesinin yanında bisiklet süren 11 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yürüyüşe çıkan ailesinin yanında bisiklet süren 11 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yürüyüşe çıkan annesi, babası ve kardeşlerinin yanında bisiklet süren Yasir Hamza Karaoğlu'na, Endürlük Mahallesi Endürlük Caddesi'nde T.Ç'nin kullandığı 38 LS 142 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları Karaoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen Karaoğlu'nun anne ve babası çocuklarının cenazesinin başında güçlükle ayakta durdu.

İki ay sonra doğum günü olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü T.Ç, gözaltına alındı.

Son dakika haber | Yürüyüşe çıkan ailesinin yanında otomobil çarpan bisikletli çocuk öldü

Son dakika haber | Yürüyüşe çıkan ailesinin yanında otomobil çarpan bisikletli çocuk öldü

Son dakika haber | Yürüyüşe çıkan ailesinin yanında otomobil çarpan bisikletli çocuk öldü

Son dakika haber | Yürüyüşe çıkan ailesinin yanında otomobil çarpan bisikletli çocuk öldü

Son dakika haber | Yürüyüşe çıkan ailesinin yanında otomobil çarpan bisikletli çocuk öldü
AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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