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Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in talimatıyla iktidar milletvekili Bogdanos partisinden ihraç edildi

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in talimatıyla iktidar milletvekili Bogdanos partisinden ihraç edildi

Son dakika gündem haberi: Yunanistan'da mecliste yol açtığı gerginlik nedeniyle, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin Milletvekili Konstandinos Bogdanos, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatı ile partisinden ihraç edildi.

Yunanistan'da mecliste yol açtığı gerginlik nedeniyle, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin Milletvekili Konstandinos Bogdanos, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatı ile partisinden ihraç edildi.

Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma iş birliği anlaşmasının parlamentoda görüşüldüğü sırada, Bogdanis'in Yunanistan'ın "komünist tehdit" ile karşı karşıya olduğuna yönelik açıklamaları, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve muhalefetteki Yunanistan Komünist Partisi (KKE) milletvekillerinin tepkisine yol açtı.

Enosis fikrinin savunucusu ve EOKA terör örgütünün kurucularından Yorgos Grivas'ın "Üç düşmanımız vardır: İngilizler, Türkler ve Komünistler" dediğini ifade eden Bogdanos, Yunanistan için en büyük düşmanın komünistler olduğunu ileri sürdü.

Dışişleri Bakanı Dendias, Bogdanos'un açıklamaları üzerine parlamentoda yaptığı konuşmada, "Ben burada hükümeti temsil ettiğim sürece, hepimizin birlik olması adına, böylesi bir çaba hoş görülmeyecektir." dedi.

Hükümet kaynakları ise Bogdanos'un daha önce de benzer davranışları nedeniyle uyarıldığını, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ve modern Avrupa merkez sağında yerinin olmadığını belirtti.

Bogdanos, sosyal medya paylaşımı ile de tepki toplamıştı

Geçen yıl kapatılan aşırı sağcı Altın Şafak Partisine yakın olduğu Yunan basınında ileri sürülen Bogdanos'un eylül ayında Atina merkezindeki bir anaokulunun öğrenci listesini, listede çok sayıda yabancı öğrenci ismi olduğunu öne sürerek sosyal medyada yayınlaması kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in talimatıyla iktidar milletvekili Bogdanos partisinden ihraç edildi - Haberler
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