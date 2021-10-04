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Son dakika... Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi Narkotik köpeği didik didik aradı, uyuşturucuya geçit vermedi Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

Narkotik köpeği didik didik aradı, uyuşturucuya geçit vermedi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları analiz çalışması sonucu A.E.'nin yolcu otobüsünde batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. A.E.'nin içerisinde bulunduğu otobüsü Ankara yol uygulamasında durduran ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada, şahsın valizinde 200 gram metamfetamin madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika... Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

Son dakika... Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

Son dakika... Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

Son dakika... Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
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