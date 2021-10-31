Son dakika yerel: Türkiye'de komando eğitimini tamamlayan Azerbaycan askerleri Bakü'ye döndü - Haberler
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Son dakika yerel: Türkiye'de komando eğitimini tamamlayan Azerbaycan askerleri Bakü'ye döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika yerel: Türkiye'de komando eğitimini tamamlayan Azerbaycan askerleri Bakü'ye döndü

Son dakika haber: Türkiye'de komando eğitimini tamamlayan Azerbaycan askerleri Bakü'ye döndü.

Türkiye'de komando eğitimini tamamlayan Azerbaycan askerleri Bakü'ye döndü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasında "Askeri Eğitim Alanında İşbirliği" anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin Isparta'da düzenlenen komando kursunu tamamlayan Azerbaycan askerlerinin yurda döndüğü belirtildi. Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan karşılama töreninde, kursu başarıyla tamamlayan mezunlar tebrik edilerek, çalışmalarında başarılar dilendi.

Açıklamada, Azerbaycan Ordusu askerlerinden oluşan bir sonraki gurubun, komando kursuna katılmak üzere Türkiye'nin Isparta kentine doğru yola çıktığı aktarıldı. - BAKÜ

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