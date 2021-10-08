Son dakika yerel: Polisler vatandaşları siber suçlara karşı uyardı - Haberler
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Son dakika yerel: Polisler vatandaşları siber suçlara karşı uyardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika yerel: Polisler vatandaşları siber suçlara karşı uyardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman il Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları siber suçlara karşı uyardı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman il Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları siber suçlara karşı uyardı.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi amacıyla Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Polis ekipleri, kent merkezinin birçok farklı noktasında kurdukları stantlarda vatandaşlara güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, dolandırıcılık gibi dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıttı. - ADIYAMAN

Son dakika yerel: Polisler vatandaşları siber suçlara karşı uyardı

Son dakika yerel: Polisler vatandaşları siber suçlara karşı uyardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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