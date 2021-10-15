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Son dakika yerel: Jandarma "Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika yerel: Jandarma

Son dakika haberleri: Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" tarlada çalışan kadın çiftçiler ile pazar yerinde kendi ürettiği ürünü satan kadın çiftçiler ziyaret ederek çiçek takdim etti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" tarlada çalışan kadın çiftçiler ile pazar yerinde kendi ürettiği ürünü satan kadın çiftçiler ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" tarlada çalışan kadın çiftçiler ile pazar yerinde kendi ürettiği ürünü satan kadın çiftçileri ziyaret ederek 15 Ekim Cuma günü "Dünya Kadın Çiftçiler Günü"nü kutlayarak çiçek takdim etti. - ZONGULDAK

Son dakika yerel: Jandarma Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü unutmadı

Son dakika yerel: Jandarma Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü unutmadı

Son dakika yerel: Jandarma Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika yerel: Jandarma 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü unutmadı - Haberler
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