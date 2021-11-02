Son dakika yerel: Balıkesir'de köylü kadınlar organik bal ve propolis üretecek

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının desteklediği Organik Arıcılık Projesi hayata geçiyor. Proje kapsamanda kırsal Kırtık ve Hacıbozlar mahallerinde organik arıcılık kursları verilirken, kursları bitiren 26 kadın Erdek ilçesindeki Arı Ürünleri Çiftliğini ziyaret etti.

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün hazırladığı organik arıcılık projesi devam ederken, Kırtık ve Hacıbozlar Mahallelerinde projede yer alan kadınlar için de kurslar düzenlendi. 10 günlük kurslara Kırtık da 14 kadın katılırken, Hacıbozlar da ise 25 kadın kursiyer oldu. Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün hazırladığı 'Organik arıcılıkta, organik propolis' projesi Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilirken, proje de yer alan kadınlar üretime geçmek için gün saymaya başladı. Veteriner Hekim Uğur Tarhal ve Ziraat Mühendisi Keziban Köse tarafından verilen kursları bitiren 26 kadın için Bandırma ve Erdek ilçelerine teknik geziler düzenlendi. Veteriner Hekim Uğur Tarhal ve Ziraat Teknikeri Sevil Yücesöy'un öncülüğüne yapılan gezinin ilk durağı Bandırma ilçesi oldu. Bura da Koyunculuk Araştırma Ensititüsünü ziyaret eden kanlar, koyun ırkları konusunda bilgiler aldı. Ziyaretin son durağı ise Erek ilçesi oldu. Erdek İlçesindeki Arı Ürünleri çiftliğini ziyaret eden kadınlar burada çiftlik sahibi Ziraat Mühendisi Nihal Güven Altınkurt' tan bilgi aldı. Günü birlik düzenlenen gezinin çok yararlı olduğunu anlatan Veteriner Hekimi Uğur Tarhal, kursları bitiren kadınlara Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kovan yardımı yapacağını söyledi. Tarhal, yakın zamanda organik bal ve propolis üretiminin başlayacağını anlatırken, kadın girişimcilere başarı dileğinde bulundu. - BALIKESİR