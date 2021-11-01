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Son dakika: Yeni hastane önündeki çalışmaları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika: Yeni hastane önündeki çalışmaları yerinde inceledi

Son dakika haberi... Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye tarafından yeni hastane önü yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye tarafından yeni hastane önü yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

250 yatak kapasiteli 66 polikliniği ve 37 yoğun bakım yatağının yanı sıra 10 ameliyathanesi bulunan yeni Bozüyük Devlet Hastanesi'nde acil servis bölümü hizmet vermeye başlayacak. Başkan Bakkalcıoğlu, belediye tarafından hastane çevresinde asfaltlama, yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu, ayrıca özverili çalışmalarından dolayı personeli tebrik ederek teşekkür etti. - BİLECİK

Son dakika: Yeni hastane önündeki çalışmaları yerinde inceledi

Son dakika: Yeni hastane önündeki çalışmaları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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