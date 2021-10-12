Son dakika! Yemen hükümeti Dünya Bankasını Aden'de çalışmalarına yeniden başlamaya davet etti

Yemen hükümeti Dünya Bankasına geçici başkent Aden'de çalışmalarına yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vaid Bazib, Dünya Bankasının Mısır, Yemen ve Cibuti'deki Bölge Sorumlusu Marina Wes ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bazib, görüşmede, yedi yıldır devam eden iç savaş boyunca Yemen ekonomisinin 90 milyar dolardan fazla zarara uğradığını ve Yemen para biriminin yüzde 180 değer kaybettiğini söyledi.

Dünya Bankasının Aden'de yeniden çalışmalarına başlamasını sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Bazib, aynı zamanda devlet kurumlarının, projelerini uygulama ve kapasitelerini geliştirmede rolünün güçlendirilmesini istediklerini belirtti.

Bazib ayrıca Dünya Bankasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerinin üstesinden gelmek için aşı temini noktasındaki katkılarını sürdürmesini talep etti.

Dünya Bankası, Mart 2015'te siyasi ve güvenlik nedenleriyle Yemen'deki faaliyetlerini durdurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.