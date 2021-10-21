Son dakika... Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın güneyindeki askeri kampı 5 balistik füze ile hedef aldık - Haberler
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Son dakika... Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın güneyindeki askeri kampı 5 balistik füze ile hedef aldık

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Son dakika... Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın güneyindeki askeri kampı 5 balistik füze ile hedef aldık

Son dakika haberi: Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bir askeri kampı 5 balistik füze ile hedef aldıklarını, saldırıda 35'in üzerinde ölü ve yaralı olduğunu iddia etti.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bir askeri kampı 5 balistik füze ile hedef aldıklarını, saldırıda 35'in üzerinde ölü ve yaralı olduğunu iddia etti.

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentinde bir askeri kampı 5 balistik füze ile hedef aldıklarını belirtti.

Sözcü ???????Seri, askeri kampta komuta merkezi, silah depoları ve Apaçi helikopterlerin bulunduğu hangarların vurulduğunu kaydetti.

Seri, saldırıda aralarında pilot ve subayların da bulunduğu 35 kişinin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, bugün, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya operasyon düzenlediklerini duyurmuştu.

Husiler de, koalisyon güçlerinin düzenlediği söz konusu hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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