Son Dakika | Yemen'de etkili olan Şahin Kasırgası nedeniyle 2 kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Yemen'de etkili olan Şahin Kasırgası nedeniyle 2 kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Son Dakika | Yemen'de etkili olan Şahin Kasırgası nedeniyle 2 kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Umman'da başlayan ve Yemen'in birçok kentinde etkili olan Şahin Kasırgası sebebiyle 2 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Umman'da başlayan ve Yemen'in birçok kentinde etkili olan Şahin Kasırgası sebebiyle 2 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının yerel kaynaklardan aktardığı yazılı açıklamalara göre, Şahin Kasırgası kentler arasındaki ulaşımı aksatırken, tarım arazilerine de zarar verdi.

Ülkenin güneyindeki Taiz kentinin birçok bölgesini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle kayan araçta bulunan 2 kadının hayatını kaybettiği, çoğu ağır durumdaki 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Aden, Ebyen, Şebve, Dali ve Hudeyde sahil kentinde etkili olan yağışların tarım arazilerine büyük zarar verdiği, barajların patladığı, anayolların ve şehir içindeki bazı yolların kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Açıklamada, birçok kentte ev ve iş yerlerinin de zarar gördüğüne işaret edildi.

Şahin Kasırgası, 6 Ekim Çarşamba günü Hadramevt kentinde etkisini göstermeye başlamış, kentte evler zarar görmüş, uzun süreli su ve elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Umman Körfezi'nde etkili olan tropik kasırga nedeniyle ülkede 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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