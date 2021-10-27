Son dakika: YEE, Romanya'da "Yunus Emre Dost Çocuklar" korosunu kuruyor

Romanya'da Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında kurulacak "Yunus Emre Dost Çocuklar" isimli çocuk korosu için son çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Bükreş YEE'den yapılan yazılı açıklamada, Bükreş YEE ile Romanya Kültür Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ve ülkenin en eski korosu unvanına sahip Madrigal-Marin Constantin Ulusal Korosu arasında yapılan görüşmeler neticesinde çocuk korosunun kurulması konusunda iki ay önce mutabık kalındığı bildirildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde koronun kurulması için eğitim plan ve programı başta olmak üzere son çalışmaların da tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Yunus Emre Dost Çocuklar" korosuna başvuruların, Bükreş Yunus Emre Enstitüsüne 30 Kasım'a kadar yapılabileceği kaydedildi.

6 Aralık 2021'de başlayacak koro eğitiminin, Madrigal-Marin Constantin Ulusal Koro binasında yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Başvuruları kabul edilen 7-15 yaş arası koro adaylarının eğitimleri, Madrigal-Marin Constantin Ulusal Korosu bünyesindeki profesyonel müzisyenler tarafından verilecek. Eğitimler adayların müsait olma durumuna göre ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "UNESCO tarafından ilan edilen Yunus Emre yılı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' etkinlikleri kapsamında farklı bir çalışma olsun istedik. Koro ile birlikte iki ülke arasında kültür köprüleri kurmaya farklı boyutlarda devam ediyoruz. Gelecek nesiller müziksiz, sevgisiz, dostsuz kalmasın. 'Barışın dili, müziktir.' düşüncesinden hareketle, kuracağımız bu koroda Rumence ve Türkçe eserler seslendirilecek. Koronun faaliyetlerimize ayrı bir renk katmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet