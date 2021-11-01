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YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yangın söndürme tüpünün içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yangın söndürme tüpünün içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ihbar üzerine takibe aldıkları S.B.?ye ait aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yangın söndürme tüpü spiral kullanarak kesildi. Tüpten 235,15 gram bonzai ile 201 ecstasy hap çıktı.

Gözaltına alınan S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

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