Yan baktın kavgasında 1 kişiyi öldüren genç tutuklandı - Haberler
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Yan baktın kavgasında 1 kişiyi öldüren genç tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yan baktın kavgasında 1 kişiyi öldüren genç tutuklandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren, 2 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

SAKARYA (İHA) - Yan baktın kavgasında 1 kişiyi öldüren genç tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren, 2 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi'nde bulunan Demokrasi Meydanı'nda meydana gelmişti. Yabancı uyruklu A.W.B. ile M.H. ve M.D. isimli gençler arasında yan bakma mevzusundan tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda A.W.B., M.H., A.H.İ. ve M.D. isimli 3 genci bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalbinden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan 16 yaşındaki M.H. isimli yabancı uyruklu genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer 2 yaralının sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Şehrin göbeğinde yaşanan olaydan kısa bir süre sonra yakalanan A.W.B., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrasında tekrar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan A.W.B., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yan baktın kavgasında 1 kişiyi öldüren genç tutuklandı

Yan baktın kavgasında 1 kişiyi öldüren genç tutuklandı

Yan baktın kavgasında 1 kişiyi öldüren genç tutuklandı

Yan baktın kavgasında 1 kişiyi öldüren genç tutuklandı

Yan baktın kavgasında 1 kişiyi öldüren genç tutuklandı

Yan baktın kavgasında 1 kişiyi öldüren genç tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
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