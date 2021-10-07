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Son Dakika | Yamaçta mahsur kalan zihinsel engelli adamı polis ekipleri böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Yamaçta mahsur kalan zihinsel engelli adamı polis ekipleri böyle kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yamaçtan inerken yuvarlanarak mahsur kalan zihinsel engelli adamı, polis ekipleri kurtardı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Yamaçta mahsur kalan zihinsel engelli adamı polis ekipleri böyle kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yamaçtan inerken yuvarlanarak mahsur kalan zihinsel engelli adamı, polis ekipleri kurtardı. Kurtarılan Ahmet Karabulut(42), polis ekiplerine "Allah razı olsun sizden" diyerek teşekkür etti.

Sabahın erken saatlerinde Fatih mahallesindeki evinden gezmek için çıkan zihinsel engelli Ahmet Karabulut, Boğazköy barajı mevkiine gelince yolunu kaybetti. Yamaçtan inerken yuvarlanan adam, mahsur kaldı. Yabani dikenlerin ortasında çaresizce bekleyen adam, bir süre sonra telefonuyla 112'yi arayarak polisten yardım istedi. Polis ekipleri, mahsur olan şahsın bulunduğu yeri yoğun uğraşlar sonucu tespit ettiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yabani dikenlerin ortasında kalan şahsı kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Polis ekipleri yabani dikenleri aşmak için çevredeki molozları toplayıp dikenlerin üzerinde bir köprü oluşturdular. Polis ekipleri, ulaştıkları Karabulut'a nasıl olduğunu sordu. İyi olduğu görülen Karabulut, molozlardan oluşan köprü üzerinden el ele tutuşularak ekip tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan Ahmet Karabulut(42), polis ekiplerine "Allah razı olsun sizden" diyerek teşekkür etti. Karabulut, polis otosuyla evine bırakıldı.

Son Dakika | Yamaçta mahsur kalan zihinsel engelli adamı polis ekipleri böyle kurtardı

Son Dakika | Yamaçta mahsur kalan zihinsel engelli adamı polis ekipleri böyle kurtardı

Son Dakika | Yamaçta mahsur kalan zihinsel engelli adamı polis ekipleri böyle kurtardı

Son Dakika | Yamaçta mahsur kalan zihinsel engelli adamı polis ekipleri böyle kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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