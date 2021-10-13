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Son dakika! Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri okulda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son dakika! Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri okulda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Yahşihan Belediyesi İtfaiye Ekipleri, 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla okulda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Yahşihan Belediyesi İtfaiye Ekipleri, 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla okulda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ahmet Sandalcı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekiplerince öğrencilere yangın sırasında nasıl davranılacağı, yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgi verildi.

Daha sonra senaryo gereği okul bahçesinde çıkan yangın ekipler ve öğrenciler tarafından söndürülerek, okulda mahsur kalan öğrencilerin tahliyesi yapıldı.

Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürü Abdullah Oğan, tatbikatlarda öğrencilerin neler yapacaklarını uygulamalı olarak öğrendiklerini belirtti.

Evde çıkan yangınların büyük bir bölümünün alınacak tedbirlerle önlenebileceğine dikkati çeken Oğan, "Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla okulumuzun isteği üzerine tatbikat yapmak istedik. Evimizde, iş yerimizde ve okulumuzda gerekli tedbiri alırsak birçok yangın ve kazanın da önüne geçebiliriz. Amacımız, insan unsurlu kazaları en aza indirmektir." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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