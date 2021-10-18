Son dakika: Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
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Son dakika: Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Son dakika: Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi: Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Oğulveren Mahallesi kırsalına operasyon düzenleyen Jandarma Komando Timleri, AK 47 kalaşnikof piyade tüfeği, kalaşnikof şarjörü, M1 Amerikan piyade tüfeği, mayon kutusu, 380 tane 7.62 milimetre kalaşnikof ve M1 fişeği ele geçirildi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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