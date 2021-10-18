Son Dakika | Van'da, hırsızlık ve uyuşturucu ile aranan şahıslara operasyonda 10 kişi tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Van'da, hırsızlık ve uyuşturucu ile aranan şahıslara operasyonda 10 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Son Dakika | Van'da, hırsızlık ve uyuşturucu ile aranan şahıslara operasyonda 10 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre VAN'da, polisin son bir haftada, uyuşturucu satıcılarına, hırsızlık şüphelisi ve aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

VAN'da, polisin son bir haftada, uyuşturucu satıcılarına, hırsızlık şüphelisi ve aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'hırsızlık' olaylarına karışan ve haklarında hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 11- 17 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında toplam 28 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arama kararı olan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bir başka operasyonda ise 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi, 1 bisiklet, 1 laptop, 1 matkap çalan ve adreslerinde 6 tabanca, 2 bıçak, 38 mermi, 4 kilo 30 gram esrar, 52 gram eroin, 9 kilo 87 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 döner bıçağı ehle geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.


Son Dakika | Van'da, hırsızlık ve uyuşturucu ile aranan şahıslara operasyonda 10 kişi tutuklandı

Son Dakika | Van'da, hırsızlık ve uyuşturucu ile aranan şahıslara operasyonda 10 kişi tutuklandı

Son Dakika | Van'da, hırsızlık ve uyuşturucu ile aranan şahıslara operasyonda 10 kişi tutuklandı

Son Dakika | Van'da, hırsızlık ve uyuşturucu ile aranan şahıslara operasyonda 10 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Van'da, hırsızlık ve uyuşturucu ile aranan şahıslara operasyonda 10 kişi tutuklandı - Haberler
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