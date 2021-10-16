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Son dakika: Vali Dağlı'dan otobüs kazası ile ilgili açıklama: "145 metre yolun sağ tarafında gitti, sonra uçuruma düştü"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Vali Dağlı'dan otobüs kazası ile ilgili açıklama: "145 metre yolun sağ tarafında gitti, sonra uçuruma düştü" "Takla atsaydı daha fazla can kaybımız olabilirdi" "Kaza ile ilgili adli süreç devam ediyor" Samsun'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı otobüs kazası ilgili...

SAMSUN (İHA) - Vali Dağlı'dan otobüs kazası ile ilgili açıklama: "145 metre yolun sağ tarafında gitti, sonra uçuruma düştü"

"Takla atsaydı daha fazla can kaybımız olabilirdi"

"Kaza ile ilgili adli süreç devam ediyor"

SAMSUN - Samsun'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı otobüs kazası ilgili açıklama yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Kaza ile ilgili adli süreç devam ediyor. 2 bayan vatandaşımızı kaybettik. 7 ağır yaralımız var. Çok takla olmaması bizim için teselli vericidir" dedi.

Vali Dağlı, Samsun-Ankara karayolu yaşanan otobüs kazasında yaralanan vatandaşları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Ziyaretten sonra hastane önünde açıklama yapan Vali Dağlı, "Sabah 06.00 itibarıyla elim bir kaza yaşadık. Kavak'tan ilimize doğru gelirken buradan yaklaşık 31 kilometre ileride oldu. İstanbul'dan dün akşam 18.00'di yola çıkan ve İstanbul-Trabzon hattında ilerleyen otobüsümüz içinde 16 yolcusuyla birlikte maalesef uçuruma doğru gitti. İçinde 16 yolcumuz vardı. Şoförü biraz önce ziyaret ettik. Gördüğünüz gibi ağır yaralıdır. İkinci şoför de bir şey yok. Ayrıca maalesef üzücü olan 2 tane kaybımız var. 2 bayan vatandaşımızı kaybettik. 7 ağır yaralımız var. İlimizde 6 hastanede tedavileri devam ediyor. Burada 3 hastamız var. Diğer hastanelerde yaralarımızın tedavileri titiz bir şekilde devam ettiriliyor" dedi.

"Adli süreç devam ediyor"

Kazanın nasıl olduğu ile ilgili sorulara ise Vali Dağlı, "Kaza ile ilgili adli süreç devam ediyor. Biz nedeni bilmiyoruz. Sonuç olarak otobüsün yaklaşık 145 metre yolun sağ tarafında gitmeye devam ettiği, ardından uçuruma düştüğü şeklinde. Çok takla olmaması bizim için teselli vericidir. Takla atsaydı daha fazla can kaybımız olabilirdi. Ailelerine, Samsunumuza, ülkemize çok geçmiş olsun" diye konuştu.

Son dakika: Vali Dağlı'dan otobüs kazası ile ilgili açıklama: 145 metre yolun sağ tarafında gitti, sonra uçuruma düştü

Son dakika: Vali Dağlı'dan otobüs kazası ile ilgili açıklama: 145 metre yolun sağ tarafında gitti, sonra uçuruma düştü

Son dakika: Vali Dağlı'dan otobüs kazası ile ilgili açıklama: 145 metre yolun sağ tarafında gitti, sonra uçuruma düştü

Son dakika: Vali Dağlı'dan otobüs kazası ile ilgili açıklama:
İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Vali Dağlı'dan otobüs kazası ile ilgili açıklama: '145 metre yolun sağ tarafında gitti, sonra uçuruma düştü' - Haberler
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