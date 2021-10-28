Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Muş'ta, uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

MUŞ (AA) - Muş'ta, uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Ekim'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

6 kilogram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi

Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi

Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi

AA - Son Dakika Haberleri
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